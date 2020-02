Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tiefgarage Poststraße: Mercedes-Fahrerin beschädigt geparkten Wagen Geschädigte/r wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Heidelberg (ots)

Eine Heidelberger Mercedes-Fahrerin parkte am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in der mittleren Ebene des Parkhauses in der Poststraße aus und beschädigte einen daneben abgestellten, gelben oder hellbeigen Wagen. Da sie den Anstoß offenbar nicht sofort registriert hat, fuhr sie nach Hause, stellte dort dann aber Beschädigungen an ihrem Auto fest. Sie "zeigte" sich selbst bei den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd an, die nun den Geschädigten suchen. Dieser wird gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Den Schaden an ihrem Mercedes beziffern die Beamten mit 1.500 Euro.

