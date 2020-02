Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer: Fußgänger von Auto erfasst - Einlieferung in ein Krankenhaus

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Abbiegen von der Heidelberger Straße in die Schillerstraße übersah am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein 30-jähriger VW Touran-Fahrer einen die Fahrbahn kreuzenden 49-jährigen Fußgänger. Der aus Mauer stammende Mann prallte auf die Motorhaube und Windschutzscheibe und landete anschließend auf der Fahrbahn.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Schaden von 2.000 Euro.

