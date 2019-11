Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Kollision noch weitergefahren

Ahaus (ots)

Erst stieß er mit einem anderen Wagen zusammen, danach fuhr ein Niederländer am Samstag mit seinem Lkw in Ahaus noch weiter, ehe er von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben liegen blieb. Das Geschehen spielte sich gegen 17.45 Uhr ab, als der 36-Jährige zunächst den Kreisverkehr Graser Straße/Fuistingstraße mehrfach durchfuhr, diesen in Richtung Graeser Straße verließ und im Gegenverkehr mit dem Wagen einer 59 Jahre alten Ahauserin zusammenstieß. Der Hengeloer fuhr weiter in Richtung Graes, überquerte den Kreisverkehr Graeser Straße/Nordring geradeaus fahrend und kam schließlich von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen hatten akute medizinische Probleme des Mannes seinen Zustand derart beeinträchtigt, dass es zu dem Unfallgeschehen kam. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

