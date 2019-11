Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - In Wohnhaus eingebrochen

Rhede (ots)

Schmuck und Bargeld haben Unbekannte am Samstag bei einem Einbruch in Rhede erbeutet. Die Täter hatten sich in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.50 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus an der Schützenstraße verschafft: Sie brachen erst eine Gartentür auf und gelangten so zur Rückseite des Hauses, wo sie eine Terrassentür aufhebelten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell