Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen (31.08.2020)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist es am Montagmorgen gegen 9 Uhr in der Bahnhofstraße gekommen. Eine 78-jährige Kia-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße stadtauswärts, als sie einen am rechten Fahrbahn parkenden Renault schrammte. Dieser wurde wiederum auf einen VW geschoben, wodurch an allen drei Autos Sachschaden entstand. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. Der Kia der 78-Jährigen musste abgeschleppt werden.

