Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/Lkrs. RW) Verkehrsunfall durch Starkregen (31.08.2020)

Vöhringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro kam es am Montagmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Oberndorf und Sulz. Ein 60-jähriger VW-Fahrer war bei Starkregen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als es aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit zu Aquaplaning kam und der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Außenschutzplanken. Der 60-Jährige wurde vor Ort erstversorgt, auf die weitere Behandlung in einem Krankenhaus verzichtete er. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell