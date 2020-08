Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. KN) Gefährliche Körperverletzung in Singener Innenstadt (29.08.2020)

Singen (ots)

Am Samstag gegen 4.45 Uhr kam es in der Innenstadt zwischen mehreren Männern zu einem Streit, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers mündete. Zwei Männer im Alter von 34 und 24 Jahren, die gemeinsam im Bereich eines Wettbüros in der Hauptstraße zu Fuß unterwegs waren, wurden von einem 19-jährigen Mann auf Zigaretten angesprochen. Die beiden waren darüber offensichtlich nicht besonders erfreut. Im Zuge der folgenden Diskussion entwickelte sich ein verbaler Streit, in den sich weitere Gäste des Wettbüros einmischten. Der 24-Jährige, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, hat den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge daraufhin ein Messer gezogen und damit zwei der hinzugekommenen Männer, einen 21-Jährigen und einen 19-Jährigen, im Bereich des Kopfes leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten, konnten aber kurz darauf von einer Streife des Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die beiden 34 und 24 Jahre alten Männer wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung.

