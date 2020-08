Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn 81 nahe Anschlussstelle Horb am Neckar/Lkrs. RW) Verkehrsunfall bei Starkregen (30.08.2020)

Horb am Neckar (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, gegen 9.30 Uhr, auf der A 81 zwischen Herrenberg und Horb am Neckar, etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Horb, ereignet hat. Ein 32-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer war in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als es bei dem Wagen aufgrund einer nicht an den herrschenden Starkregen angepasster Geschwindigkeit zu Aquaplaning kam und der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei prallte der Mercedes Benz links gegen die Mittelleitplanke, wodurch sechs Leitplankenteile beschädigt wurden und am Auto hoher Sachschaden entstand. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

