Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/Lkrs. RW) Auto beschädigt und geflüchtet (31.08.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Oberndorfer Straße ereignet hat. Ein 20-Jähriger stellte am Montagabend beschädigte Rücklichter und Eindellungen an seinem Peugeot 206 fest. Vermutlich war ein Zweiradfahrer beim Vorbeifahren gegen den Peugeot geprallt und weitergefahren, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

