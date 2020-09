Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen/Lkrs. RW) Schwer verletzter Rollerfahrer infolge eines Verkehrsunfalls (31.08.2020)

Schramberg-Waldmössingen (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 16 Uhr in der Einmündung Seedorfer Straße und Angelwasenstraße ereignet hat. Ein 35-jähriger Rollerfahrer war von Seedorf kommend stadteinwärts unterwegs, als er von einem 61-jährigen Ford-Fahrer übersehen wurde. Dieser war von der Angelwasenstraße herkommend unterwegs und wollte ebenfalls die Seedorfer Straße stadteinwärts befahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 35-Jährige über seinen Roller und die Fahrbahn geschleudert wurde. Er konnte durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell