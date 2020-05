Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Gartenhaus in Gimbsheim

Worms (ots)

Am gestrigen Morgen stellten die Eigentümer eines Gartengrundstücks in der Eicher Straße in Gimbsheim fest, dass sich in der Zeit vom 29.04.2020, 20:00 Uhr bis zum 01.05.2020, 10:45 Uhr Unberechtigte Zutritt zum Gartengrundstück und dem dortigen Gartenhaus verschafft haben. Es wurden diverse Gartengeräte in einem hohen dreistelligen Wert entwendet und erheblicher Sachschaden verursacht. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

