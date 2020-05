Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an PKW

Worms (ots)

Im Zeitraum vom 29.04.2020, 11:00 Uhr bis zum 30.04.2020, 07:30 Uhr parkte ein Wormser seinen PKW am Fahrbahnrand in der Winzerstraße in Worms. Am Donnerstagmorgen stellte er Kratzer an der Fahrerseite des PKW fest. In der Zeit von 30.04.2020, 11:00 Uhr bis zum 01.05.2020, 11:00 Uhr parkt er seinen weiteren PKW an dieser Örtlichkeit. Auch an diesem PKW stellt er am Freitagmorgen Kratzer an der Fahrerseite des Fahrzeugs fest. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

