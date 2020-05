Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall durch Schwächeanfall während der Fahrt

Worms (ots)

Am Vormittag des 30.04.2020 befährt eine 51-jährige Wormserin den Fahrweg in Richtung der B9 in Worms. Sie informiert ihre Beifahrerin über Unwohlsein und erleidet direkt im Anschluss einen Ohnmachtsanfall. Das Fahrzeug kommt nach links von der Fahrbahn ab und streift ein Straßenschild. Sodann gelingt es der Beifahrerin auf die Fahrerseite zu klettern und die Bremse zu betätigen. Das Fahrzeug kommt unmittelbar in einem Grünstreifen zum Stehen. Bei Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes ist die Fahrerin ansprechbar und wird zur medizinischen Versorgung ins Wormser Klinikum verbracht.

