Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Wormser im Albert-Schulte-Park attackiert

Worms (ots)

Gegen 15:00 Uhr wurde gestern ein 29-jähriger Wormser im Bereich Albert-Schulte-Park, nahe Busbahnhof durch zwei Unbekannte Täter angegriffen und verletzt. Nach seinen Angaben sei er durch zwei Personen in fremder, ihm unverständlicher Sprache angesprochen worden. Unvermittelt hätten beide ihn dann angegriffen und mehrfach in den Bauch geschlagen. Ein Täter habe plötzlich ein Klappmesser in der Hand gehabt und in damit attackiert. Schnittverletzungen erlitt er hierdurch nicht. Die Oberbekleidung, Pullover und T-Shirt, wurde durchdrungen und beschädigt. Anschließend seien die Angreifer in Richtung Renzstraße davongelaufen. Über mögliche Hintergründe zur Tat kann der Wormser keine Angaben machen. Täterbeschreibung: Ca. 20-25 Jahre, dunkler Hauttyp, schwarze Haare, einer mit Bart. Beide trugen eine Jogginghose. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell