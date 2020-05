Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub auf Tankstelle in Worms

Worms (ots)

In der Nacht auf den ersten Mai hat eine bislang unbekannte männliche Person einen Raub auf eine Tankstelle in der Ludwigstraße verübt. Gegen Mitternacht begibt sich die mittels Schal vermummte Person hinter den Kassenbereich und fordert unter Vorhalt einer Machete die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Er entnimmt sodann ca. 300 Euro Bargeld sowie eine Packung Zigaretten und flüchtet fußläufig in Richtung Rheinstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung kann die Person nicht festgestellt werden.

