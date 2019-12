Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 2x PKW-Brand auf der A60

Heidesheim (ots)

Am 24.12.2019, gegen 15:00 Uhr geriet ein PKW, BMW X3, während der Fahrt, auf der A60, Fahrtrichtung Darmstadt, in Höhe der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim-West, in Brand. Die Insassen konnten noch rechtzeitig das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der BMW brannte im Motorraum völlig aus. Der Schaden wird auf 20000-25000,-EUR geschätzt. Gegen 16:00 Uhr geriet ein weiterer BMW 5, im Stau (aufgrund des vorangegangenen Brandes), am Autobahnkreuz Mainz-Süd in Brand.Verletzt wurde niemand. Auch hier wird der Schaden auf 20000-25000,-E geschätzt. In beiden Fällen löschte die BFW Mainz die Brände. Im Anschluss erfolgten Bergemaßnahmen durch einen Abschleppdienst, sowie Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Heidesheim. Beim zweiten Brand musste die Richtungsfahrbahn Darmstadt, aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Teilweise Fahrstreifensperrungen dauerten bis gegen 19:15 Uhr. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz



Telefon: 06132/9500

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell