Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vorfahrt missachtet

Baden-Baden (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung hat am Dienstagnachmittag zu einer Kollision an der Kreuzung der Eichstraße zur Stahlbadstraße sowie einem Sachschaden von etwa 3.000 Euro geführt. Ein 22-jähriger Ford-Lenker prallte hierbei mit einem von rechts herannahenden BMW eines 47-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro /am

