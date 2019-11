Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Forbach (ots)

Der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich silbernen Mercedes hat in der Nacht zum Donnerstag ein parkendes Auto in der Hauptstraße gestreift und ist danach geflüchtet. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau ermitteln nun wegen Unfallflucht. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07225 9887-0 erbeten. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

