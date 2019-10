Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Demonstration gegen Atomkraft ohne nennenswerte Zwischenfälle

Lingen (ots)

Etwa 300 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet haben am Samstag in der Lingener Innenstadt gegen Atomkraft und atomare Aufrüstung demonstriert. Nach der Auftaktkundgebung gegen 12 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Durch die Fußgängerzone und den Innenstadtring, ging es für die Versammlungsteilnehmer zur Abschlusskundgebung auf den Lingener Marktplatz. Zwischenzeitig hatten sechs Aktivisten versucht, zum neuen Rathaus zu gelangen. Dies konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Zu weiteren Störungen kam es nicht. Die Versammlung wurde gegen 15.45 Uhr offiziell für beendet erklärt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell