Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Einbrecher durch Bewohner gestört

Heede (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht in ein Einfamilienhaus an der Birkenallee einzudringen. Als sie gegen 4.30 Uhr gerade damit beschäftigt waren die Terrassentür aufzubrechen, wurde der Hauseigentümer durch die damit verbundenen Geräusche geweckt. Als er im Wohnzimmer das Licht einschaltete, flüchteten die Täter. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

