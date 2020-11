Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Schwerverkehrsfahrzeuge auf dem Prüfstand

MittelbadenMittelbaden (ots)

Auch wenn derzeit wegen der Pandemie-Situation auf Großkontrollen verzichtet wird, behalten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion den Schwerlastverkehr weiterhin im Blickfeld. In der vergangenen Kalenderwoche (16. bis 22. November) nahmen die Beamten der Verkehrsdienststandorte in Baden-Baden und Offenburg sowie der Verkehrsdienstaußenstelle Bühl insgesamt 96 Schwerverkehrsfahrzeuge genauer unter die Lupe. 70 Zuwiderhandlungen resultierten aus den Überprüfungen, darunter zahlreiche Verstöße wegen fehlenden Aufzeichnungen zu den Lenk- und Ruhezeiten, aber auch ungenügend gesicherte Ladungen oder Überschreitungen des zulässigen Gesamtgewichts. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrer eines 3,5-Tonners, der seinen Lastwagen mit 57 Prozent überladen hatte. Ihn erwartet ein saftiges Bußgeld von 235 Euro. Daneben wurden auch Geschwindigkeitsmissachtungen, zu geringe Sicherheitsabstände, Verstöße gegen das Überholverbot oder unzulässige Fahrzeugabmessungen geahndet. Ein Autotransporter hatte mit neun geladenen Fahrzeugen nicht zur die zulässige Länge, sondern auch die gesetzlich vorgeschriebene Höhenabmessung überschritten. Drei Fahrzeugführer hatten gegen das bestehende Sonntagsfahrverbot verstoßen und werden diesbezüglich zur Anzeige gebracht. Unter dem Strich gilt es festzuhalten, dass auch in Zeiten von Corona die Verkehrskontrollen auf den Straßen des Landkreises Rastatt, des Stadtkreises Baden-Baden und des Ortenaukreises nicht vernachlässigt werden und die Sicherheit des Straßenverkehrs nach wie vor hohe Priorität hat.

