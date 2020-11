Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unter Drogeneinfluss unterwegs

AchernAchern (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurde am späten Dienstagabend einem 21-Jährigen zum Verhängnis. Dieser wurde gegen 23:15 Uhr in der Straße "Am Achernsee" einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Ordnungshüter mehrere Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf THC, weshalb dem 21-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde. Anschließend musste er die Polizeibeamten zum Zwecke einer Blutentnahme in das Krankenhaus Bühl begleiten. Den Mann erwartet nun neben Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch ein mehrwöchiges Fahrverbot.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell