Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

BühlBühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer war zwischen 8:40 Uhr und 8:50 Uhr auf der Straße "Am Bannweg" unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er einen in einer Parkmarkierung vor dem Anwesen Nummer 8 ordnungsgemäß abgestellten Toyota beim Vorbeifahren gestreift haben. Dabei entstand an dem geparkten Wagen ein Sachschaden von rund 800 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell