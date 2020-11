Polizei Hagen

POL-HA: 5-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (05.11.2020) wurde eine 5-Jährige angefahren und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Mazda gegen 13:45 Uhr die Bergstraße in Richtung Kampstraße. Auf der Suche nach einem Parkplatz fuhr der Ennepetaler mit geringer Geschwindigkeit, als ein Kind auf die Fahrbahn trat und er mit diesem kollidierte. Durch den Zusammenstoß fiel die 5-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vorsorglich in einem Hagener Krankenhaus behandelt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

