Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Seil über Straße gespannt

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen, 06.11.2020, fuhr ein 30-Jähriger auf seinem Motorroller gegen 03:40 Uhr die Ruhrtalstraße in Richtung Schwerter Straße entlang. Er war auf dem Weg nach Hause und kam aus Richtung Garenfeld. Als er plötzlich einen seltsamen Widerstand auf der Brust spürte, lenkte er sein Fahrzeug an den Fahrbahnrand, um sich nach der Ursache umzusehen. Er erblickte ein Seil, das offenbar kurz zuvor noch über die Straße gespannt gewesen war. Zum Glück verletzte sich der Hagener nicht. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um ein mit Kunststoff ummanteltes Drahtseil. Die Enden waren auffällig ausgefranst. Offenbar hatten Unbekannte das ca. 0,5 cm dicke Seil auf der einen Seite der Ruhrtalstraße an einem Baum und auf der gegenüberliegenden Seite an einem Metallpfosten befestigt. Glücklicherweise löste es sich, als der 30-Jährige hindurchfuhr. Das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizisten suchen nun nach Zeugen. Wer hat am Freitagmorgen verdächtige Feststellungen (z.B. Fahrzeuge oder Personen) an der Ruhrtalstraße auf Höhe der A1 und der Lenne wahrgenommen? Wer kennt eine Person, dich sich im Umfeld zu der Tat bekannt oder geäußert hat? Erkennt jemand das sichergestellte Seil wieder? Hinweise nehmen die Ermittler rund um die Uhr unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

