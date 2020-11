Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte schlagen auf Mann ein

HagenHagen (ots)

Ein 43-Jähriger wurde am Mittwoch (04.11.2020) gegen 22:50 Uhr von vier Unbekannten geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Mann für einen Spaziergang seine Wohnung und traf dabei im Bereich eines Spielplatzes in der Boeler Straße auf vier ihm unbekannte Männer. Diese begannen unvermittelt ihn mit den Fäusten zu schlagen und traten anschließend auf den am Boden liegenden Mann ein. Dann flüchteten die Unbekannten mit einem Fahrzeug in Richtung Feithstraße.

Der 43-Jährige konnte unter dem Eindruck der Geschehnisse keine Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug machen und wurde leicht verletzt in einem Hagener Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell