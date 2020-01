Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel/Ennepe-Ruhr-Kreis - Tatort/Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

Sprockhövel/Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Bei der Sicherstellung eines Fahrzeugs in Sprockhövel Ende November wurde darin die auf dem Foto abgebildete Vase aufgefunden. Das Fahrzeug sowie andere darin enthaltene Gegenstände stehen in Zusammenhang mit Einbruchsdelikten. Bislang konnte diese Vase jedoch keinem Tatort zugeordnet werden. Hinweise nimmt die Sachbearbeitung zu Bürozeiten unter 02333-9166-4442 entgegen, außerhalb der Geschäftszeiten die Polizeiwache in Ennepetal unter 02333-9166-4000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell