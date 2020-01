Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Alkoholisiert und ohne Führerschein

Sprockhövel (ots)

Am 21.01. gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Gewerbestraße einen 41-jährigen Wuppertaler in seinem Pkw VW. Bei der Kontrolle konnte der Wuppertaler keinen Führerschein vorweisen, zusätzlich stellten die Beamten fest, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. Weiterhin wurden Ermittlungen gegen den Halter des Pkw eingeleitet, da dieser dem Wuppertaler sein Fahrzeug zur Verfügung stellte, ohne sich zu vergewissern, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

