Polizei Hagen

POL-HA: 35-Jähriger randaliert in Notaufnahme

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch, 04.11.2020, löste ein 35-Jähriger gegen 15:00 Uhr einen Polizeieinsatz aus, als Zeugen ihn im Innenstadtbereich in alkoholisiert-hilfloser Lage auffanden und die Feuerwehr verständigten. Als die Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen wollten, wurde er renitent. Polizisten mussten die Rettungskräfte bis zum Krankenhaus begleiten. Dort beruhigte sich der Mann. Nur zwei Stunden später randalierte der Hagener in der Notaufnahme. Als die Polizeibeamten kurz darauf eintrafen, war der 35-Jährige bereits in einem Stuhl eingeschlafen. Als die Polizisten ihn weckten, hatte der stark alkoholisierte Mann Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Da der Zustand des Mannes es nicht zuließ, ihn alleine seiner Wege ziehen zu lassen, nahmen ihn die Beamten mit in das Polizeigewahrsam. Dort konnte der 35-Jährige seinen Rausch auf Anordnung eines Richters bis zum nächsten Morgen ausschlafen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell