Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Grauer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (7.8.20) einen grauen VW Golf beschädigt. Das Auto stand zwischen 7.30 Uhr und 8.22 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Blickallee. Der Verursacher fuhr weg und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell