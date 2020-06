Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Intercity beworfen - Bundespolizei sucht Zeugen

Welschingen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt in einem Fall des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Am 10. Juni zwischen 20 und 20:30 Uhr soll eine unbekannte Täterschaft am Haltepunkt Welschingen einen Gegenstand gegen einen durchfahrenden Zug geworfen haben. Der Gegenstand traf eine Scheibe, die beim Aufprall zerstört wurde. Splitter der geborstenen Scheibe lagen auf Sitzen und Boden des betroffenen Intercitys aus Stuttgart. Beamte der Bundespolizei nahmen am Bahnhof Singen den Vorfall auf. Im Anschluss wurden die Reste der Scheibe aus der Fassung geklopft und das leere Abteil verschlossen, so dass der Zug seine Fahrt nach Zürich fortsetzen konnte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf Höhe von ca. 900 bis 1.400 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz bittet Personen, die Hinweise zum Hergang der Tat und/oder Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 / 1288-0 oder kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 (nur aus dem deutschen Mobilfunknetz) zu melden. ENDE

