Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 41- Jähriger wegen sexuellen Übergriffs in Untersuchungshaft

Gailingen (ots)

Ein 41- jähriger rumänischer Staatsangehöriger reiste am Samstagmittag, 06. Juni 2020, mit seinem Fahrzeug aus der Schweiz nach Deutschland. Am Grenzübergang Gailingen Brücke wurde er im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert und infolge dieser festgenommen. Grund für die Festnahme war ein bestehender Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Friedberg wegen sexuellen Übergriffs. Des Weiteren drohte dem Mann noch zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro oder ersatzweise eine zehntägige Haftstrafe wegen einer noch nicht beglichenen Strafe - der Rumäne wurde bereits zuvor wegen Diebstahls verurteilt. Der Festgenommene wurde abschließend in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert.

