Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Herteler/Traktorfahrer fährt nach Unfall weiter

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Traktorfahrer ist am Donnerstag (6.8.20) nach einer Kollision mit einem rot-grauen Mitsubishi Space Wagon weitergefahren. Der 68-jährige Autofahrer aus Coesfeld befuhr gegen 15.40 Uhr den Wirtschaftsweg Herteler in Fahrtrichtung Coesfeld. In Höhe des Hauses Nummer 60 kam ihm der Traktor samt Kipper entgegen. Zwischen den Fahrzeugen kam es zur Kollision, wodurch das Auto stark beschädigt wurde. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

