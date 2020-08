Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Lindenstraße/Sachbeschädigungen in Kirche

Coesfeld (ots)

In der Kirche St. Johannes Lette haben Unbekannte seit Sonntag (2.8.20) wiederholt Schäden verursacht. Sie haben Opferkerzen angezündet und mit den Streichhölzern im Wachs herumgespielt. Dadurch kam es zu Verunreinigungen am Kerzenständer, an Tischdecken und dem Fußboden. Außerdem stellten die Täter brennende Opferkerzen unter einer Holzablage ab, wodurch diese mit Ruß verunreinigt wurde. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

