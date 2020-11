Polizei Hagen

POL-HA: Anrufe von Betrügern reißen nicht ab

Auch am gestrigen Mittwoch, 04.11.2020, kam es zu einem Anruf einer Betrügerin auf Emst. Dort klingelte gegen 11:00 Uhr das Telefon einer 83-Jährigen. Eine Frau hab sich am anderen Ende der Leitung als Tochter der Hagenerin aus. Sie konnte die Emsterin davon überzeugen, dass sie mit Corona infiziert im Krankenhaus läge und dringend 15.000 Euro für die Behandlung benötige. Zum Glück war der Sohn der 83-Jährigen anwesend und durchschaute den Betrugsversuch. Erst einen Tag zuvor versuchten es Betrüger in Haspe mit der mittlerweile alten Masche der falschen Polizeibeamten. Sie riefen gegen 22:30 Uhr eine 80-Jährige an und versuchten ihr glaubhaft zu machen, dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei, die auch die 80-Jährige heimsuchen wollte. Die Hagenerin durchschaute den Betrug und legte auf. In beiden Fällen sprachen die Täter akzentfreies hochdeutsch. Die Polizei warnt erneut vor den mannigfaltigen Geschichten, die sich die Gauner einfallen lassen, um insbesondere ältere Menschen zu betrügen. Verständigen Sie bei hohen Geldforderungen oder Nachfragen nach Wertgegenständen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern oder persönlich Verwandte und Bekannte und weihen Sie diese ein. Verständigen Sie die Polizei unter der 110. (sh)

