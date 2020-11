Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit einem VW

HagenHagen (ots)

In der Potthofstraße kam es am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 66-Jährige war in Richtung Innenstadt gefahren und in Höhe der Kreuzung Rathausstraße/ Potthofstraße / Holzmüllerstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Der 77-jährige Fahrer des VWs war nach bisherigen Erkenntnissen aus der Rathausstraße kommend nach links in die Potthofstraße abgebogen. Durch die Kollision stürzte der 66-Jährige, er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (ra)

