Polizei Hagen

POL-HA: E-Roller-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen angehalten

HagenHagen (ots)

Auf der Brüninghausstraße in Vorhalle hielt die Polizei am Dienstagnachmittag einen E-Roller an, der kein Versicherungskennzeichen hatte. Der 24-jährige Besitzer des Elektrokleinstfahrzeugs war gegen 16:30 Uhr in Richtung Werdringer Wasserschloss unterwegs. Er gab auf Nachfrage der Beamten an nicht zu wissen, dass er bei Fahrten im öffentlichen Verkehrsraum ein amtliches Kennzeichen benötigt. Der E-Roller wurde sichergestellt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (ra)

