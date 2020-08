Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall - Rad fahrendes Kind leicht verletzt, Helm verhinderte Schlimmeres 34414 Warburg (Dössel), Bei der Kirche Samstag, 29.08.2020, 10.05 Uhr

34414 Warburg (ots)

Am Samstagmorgen, um 10.05 Uhr, verletzte sich ein 10-jähriges Rad fahrendes Kind im Warburger Ortsteil Dössel leicht. Zuvor befuhr eine 34- jährige Pkw Fahrerin die Straße "Bei der Kirche" aus Richtung Warburger Straße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 2 fuhr ein 10- jähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem Grundstück unvermittelt auf die Fahrbahn auf und prallte gegen die rechte Seite des vorbeifahrenden Pkw. Der Junge kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Der getragene Fahrradhelm verhinderte mögliche Kopfverletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2050,-Euro.

