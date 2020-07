Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallzeugen in Sindelfingen gesucht, Verkehrsunfallflucht in Jettingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallzeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der am Dienstag gegen 10:40 Uhr auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen geschah, sucht die Polizei nach Zeugen. In Richtung "Calwer Knoten" waren ein 60-jähriger Kippmulden-Fahrer und ein 77-jähriger VW Polo-Lenker auf der zweispurigen Hanns-Martin-Schleyer-Straße unterwegs. Auf Höhe Güterbahnhof/Bushaltestelle soll einer der beiden Beteiligten einen Fahrstreifenwechsel durchgeführt haben. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Lkw mit Kippmuldenvorrichtung schob den VW Polo etwa 50 Meter vor sich her, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro entstand. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die näheren Umstände des Unfallgeschehens sind bislang unklar. Unfallzeugen mögen sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 melden.

Jettingen-Unterjettingen: 15-Jährige leicht verletzt - Autofahrerin geflüchtet

Mit einem Pedelec war am Dienstag gegen 20:20 Uhr eine 15-jährige Jugendliche von der Mauerwiesenstraße in Richtung Brechgasse in Unterjettingen unterwegs. Zeitgleich befand sich eine noch unbekannte Autofahrerin auf der Aischbachstraße in Richtung Ortsmitte. Als die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin in den Kreuzungsbereich zur Aischbachstraße einfuhr, wurde sie mutmaßlich von der unbekannten Autofahrerin übersehen und der Wagen soll das Hinterrad des Pedelecs gestreift haben. Hierdurch kam die 15-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Ohne sich im Anschluss um das Unfallgeschehen zu kümmern, setzte die Unbekannte, die möglicherweise am Steuer eines weißen Kleinwagens, eventuell einem Seat mit Böblinger Zulassung (BB) saß, fort. Bei der Fahrerin soll es sich um eine etwa 20 Jahre alte Frau handeln, die athletisch ist und längere braune Haare hat. Etwa 80 Meter nach der Unfallstelle soll sie ihre Geschwindigkeit verlangsamt haben, zurückgeschaut haben dann weiter in Richtung Ortsmitte gefahren sein. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu der unbekannten Autofahrerin geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell