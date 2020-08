Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall - Motorradfahrer gestürzt 37671 Höxter (Stahle), Corveyer Straße Samstag, 29.08.2020, 11.00 Uhr

37671 Höxter (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, kam es in Höxter-Stahle an der Eimündung "Im Mittelfeld / Corveyer Straße" zu einem Unfall zwischen einem Pkw- und einem Motorradfahrer. Ein 53- jähriger Motorradfahrer befuhr die Corveyer Straße in Richtung Ortsausgang / Albaxen. Auf Höhe der Einmündung der Straße "Im Mittelfeld" bog ein 27- jähriger Pkw-Fahrer auf die Corveyer Straße ein, ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Der Fahrer des Zweirades kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000,- Euro an den beiden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell