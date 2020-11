Polizei Hagen

POL-HA: 14-Jähriger mit geklautem Fahrrad unterwegs

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch (04.11.2020) trafen Polizisten auf einen Jugendlichen, der mit einem geklauten Fahrrad unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der polizeilich hinreichend bekannte 14-Jährige gegen 02:15 Uhr ein Fahrrad aus der Lobby eines Hotels in der Straße Am Hauptbahnhof. Anschließend befuhr er damit den Berliner Platz und traf auf eine Polizeistreife. Die Polizisten nahmen dem Jugendlichen das Fahrrad ab und händigten es dem Hotelinhaber aus. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

