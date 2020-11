Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Autounfall in Hohenlimburg

HagenHagen (ots)

Nachdem ein 56-Jähriger am Dienstag gegen 10:20 Uhr aus einer Einfahrt in der Straße Am Somborn fuhr, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Mercedes eines 38-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 56-Jährige nach passieren eines Stopp-Schildes mit seinem Opel rechts abbiegen, als es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Unfall verletzten sich beide Männer leicht und mussten jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernommen. (ra)

