Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird Opfer häuslicher Gewalt

HagenHagen (ots)

Am Montagmittag wurde eine Frau in Hohenlimburg von ihrem 44-jährigen Exfreund geschlagen und dabei leicht verletzt. Das ehemalige Paar lebt bisher noch in einer gemeinsamen Wohnung und hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen gestritten. Der Mann schlug der Hagenerin im weiteren Verlauf mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Die Schwestern der Frau kamen ihr schließlich zu Hilfe und verständigten umgehend die Polizei. Die Beamten verwiesen den Mann der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Der 44-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (ra)

