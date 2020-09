Polizeipräsidium Konstanz

Stockach

Landkreis Konstanz) Arbeitsunfall (01.09.2020)

Stockach (ots)

Mit der Hand in ein Förderband geraten ist ein 33-jähriger Arbeiter am Dienstag gegen 18.15 Uhr bei einer Firma in der Industriestraße. Der Mann befand sich bei Wartungsarbeiten und gelang mit der linken Hand in die Zahnräder. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie schwer er verletzt wurde ist bislang nicht bekannt.

