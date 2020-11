Polizei Hagen

POL-HA: Gartenstühle brennen auf Balkon von Mehrfamilienhaus

HagenHagen (ots)

Am Montag (02.11.2020) brannten gegen 16:30 Uhr zwei Gartenstühle in der Brandenburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Gartenstühle auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses durch den unsachgemäßen Umgang mit Wunderkerzen in Brand. Eine 25-Jährige atmete bei einem Löschversuch Rauchgase ein und wurde einem Hagener Krankenhaus zugeführt. Gebäudeschaden entstand durch den Brand nicht. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell