Polizei Hagen

POL-HA: Streifenwagenbesatzung stellt in einer Schicht drei Autos mit Fahrern unter Drogeneinfluss

HagenHagen (ots)

Zwei Polizisten gelang es am Montag, 02.11.2020, in einer Schicht gleich drei PKW aus dem Verkehr zu ziehen, deren Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Das erste Auto hielten die Polizistin und der Polizist im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 14:30 Uhr in der Frankfurter Straße an. Der 23-jährige BMW-Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Drogentest vor Ort verlief positiv auf einen Wirkstoff von Cannabis. Dem Hagener wurde wenig später eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Nur zwei Stunden später fiel dem Streifenteam ein Mercedes in der Badstraße auf. Auch hier zeigte ein Drogentest Cannabis an. Zusätzlich ergab eine Überprüfung des PKW, dass das Auto nicht mehr versichert war. Die Beamten entstempelten das Kennzeichen, ließen dem gebürtigen Iserlohner (32) eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt. Knappe drei Stunden später zog die Streifenwagenbesatzung einen Audifahrer aus dem Verkehr. Bei einer Kontrolle auf der Wehringhauser Straße verlief auch hier ein Drogentest positiv. Offenbar hatte der 22-Jährige Kokain konsumiert. Ein drittes Mal untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sh)

