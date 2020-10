Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels: Festnahme in Wohnung durch Spezialeinheiten nach Bedrohung - Niemand verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Montag, 19. Oktober 2020, 7.58 Uhr bis 11.10 Uhr

Nach einer Bedrohung am Montagmorgen in einer Wohnung in Hassels konnten Spezialeinheiten einen 39 Jahre alten Litauer auf dem Balkon der Wohnung überwältigen und unverletzt festnehmen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wurde der 39-Jährige nach Mietstreitigkeiten heute Morgen von ehemaligen Arbeitskollegen aufgefordert, die Firmenwohnung zu verlassen. Er bedrohte die Männer mit einem Messer und verschanzte sich in der Wohnung. Aufgrund der Gesamtumstände wurden Spezialeinheiten alarmiert. Gegen 11.10 Uhr konnte der mutmaßliche Tatverdächtige überwältigt und festgenommen werden. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Sachverhalts dauern an.

