Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebinnen in der Innenstadt vorläufig festgenommen

HagenHagen (ots)

Am Montag, 02.11.2020, verfolgten Zivilfahnder der Bundespolizei zwei Taschendiebinnen (24, 65). Die Frauen waren den Beamten bereits gegen 15:30 Uhr am Bahnhof aufgefallen. Als die Gaunerinnen in Richtung Innenstadt gingen, informierten die Polizisten ihre Kollegen des Hagener Eingreiftrupps. Die Hagener Zivilfahnder konnten in der Rathausgalerie beobachten, wie sich die Frauen einer 86-Jährigen näherten und geschickt das Portemonnaie aus der Tasche ihres Opfers stahlen. Die Beamten griffen ein und stellten die beiden Frauen zur Rede. Ersten Ermittlungen zufolge ist die 24-Jährige bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Beide Frauen wurden aufgrund des Verdachts auf bandenmäßigen Taschendiebstahl vorläufig festgenommen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (sh)

