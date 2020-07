Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden Wäschespinne gestohlen//Marienhafe - Baustellenbaken gestohlen

Altkreis Norden (ots)

In der Nacht zum 28.06.2020, wurde auf einem Grundstück im Schafweg in Norden eine Wäschespinne gestohlen. Täterhinweise nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

In der Tatzeit vom 20.06.2020 bis zum 25.06.2020 wurden von einer Baustelle im Bereich Tjücher Moorthun sechs Leitbaken mit Gummifuß und eine Warnleuchte gestohlen. Möglicherweise wurde der Abtransport der Baustelleneinrichtungen beobachtet. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls wird an die Polizeistation in Marienhafe unter 04934/910590.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell