Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand am Bahnhof - Mann wirft mit Glasflasche

HagenHagen (ots)

Am Samstag, 31.10.2020, musste die Polizei einen Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem er am Bahnhof randalierte. Nach bisherigen Erkenntnissen schubste ein 22-Jähriger vor einem Kiosk am Graf-von-Galen-Ring einen Mann (45) grundlos und beleidigte diesen. Anschließend entfernte er sich wenige Meter und warf eine Glasflasche in Richtung des Kiosks, welche den 45-Jährigen nur knapp verfehlte. Die daraufhin gerufenen Polizisten stellten den Randalierer zur Rede. Dieser wurde daraufhin trotz besänftigender Worte der Beamten immer aggressiver und verweigerte die Herausgabe von Ausweisdokumenten. Als er sich den Beamten näherte, mussten diese ihn zu Boden ringen. Der Randalierte sperrte sich gegen die Ingewahrsamnahme massiv. Er trat und spuckte nach den Beamten. Der alkoholisierte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hier beruhigte er sich und konnte entlassen werden. Die Polizisten blieben unverletzt und legten eine Anzeige wegen Widerstands und versuchter gefährlicher Körperverletzung vor. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell